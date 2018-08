Twintig verenigingen brengen bruisende cultuurmarkt 30 augustus 2018

Een twintigtal verenigingen houdt zondag een bruisende cultuurmarkt in Ontmoetingscentrum Den Bril. Meer dan 10 verenigingen geven een leuk optreden en laten het publiek kennismaken met hun werking. De deelraad Muziek- en Podiumkunsten organiseert de vijfde editie van de Lierse Cultuurmarkt. "Gezien het succes en de ruime belangstelling van vorige jaren, voelen steeds meer verenigingen zich aangesproken, zodat verschillende organisaties hun programma voor het komende theater- en podiumseizoen zullen presenteren. Er zijn informatiestandjes en je kan op de binnenkoer, in beide zalen, De Marollen en Spaanse Poort een preview gaan bekijken. En er is livemuziek op de binnenkoer, een eetstandje, een gezellig terras, enzovoort", vertelt Philip De Koninck. De toegang is gratis, fietsenstalling is voorzien. (WAE)