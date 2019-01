Tweede leven L’Avenirsite start vrijdag Oude fietsenfabriek krijgt artistieke invulling Kristof De Cnodder

08 januari 2019

Komend weekend opent op de oude site van fietsenfabriek L’Avenir kunstgalerij Art-Is-Sjok de deuren. Weldra nemen ook horecazaak Bar Sion en jongerenkunstencentrum PACT hun intrek in het recent opgeknapte gebouw. “Op deze manier brengen we dit stukje industrieel erfgoed weer tot leven”, zeggen de mensen van de vzw L’Avenirsite.

In 1898 werd tussen de Lierse Sionsvest en de Hazenstraat de allereerste fietsenfabriek van het land gebouwd. In de jaren ’70 van de vorige eeuw verhuisde L’Avenir naar de Posthoornstraat, waar het bedrijf nu nog steeds is gevestigd. Decennialang bleef het vroegere fabrieksgebouw ongebruikt, maar daar komt nu dus verandering in. Een tijdje geleden kocht Daniëlle Beyens het pand en zij geeft er samen met de vzw L’Avenirsite een tweede leven aan.

“Als het mij puur om winst te doen was, zou ik een projectontwikkelaar inschakelen en een woonproject proberen te realiseren. Maar dat is dus absoluut niet de bedoeling”, aldus Daniëlle Beyens. Samen met de vzw L’Avenirsite werd gezocht naar een andere invulling. “We willen een stukje industrieel erfgoed op een originele manier laten herleven. Inmiddels is alles heel concreet geworden”, pikt Stijn Verbist, voorzitter van de vzw, in. “Het dak van de fietsenfabriek liet Daniëlle herstellen, terwijl de historische look van de fabriek werd behouden. We vonden nu ook enkele mensen en organisaties die zich hier gaan vestigen.”

Galerij Art-Is-Sjok opent nu vrijdag als eerste de deuren op de L’Avenirsite. “De galerij was eerder gevestigd aan de Vismarkt, maar kon daar niet langer blijven”, vertelt verantwoordelijke Peter Everaert. “Ik ben dan ook heel tevreden dat we voortaan op deze unieke locatie terecht kunnen. Elke maand gaan we hier nieuwe kunstwerken tentoon stellen. Dat gaat heel breed: van foto’s tot keramiek. Art-Is-Sjok kan beschikken over de inkomhall, het vroegere magazijn van de fabriek en de bijhorende tuin.”

Op 1 februari zal in de voormalige productiehal een tweede initiatief van start gaan: het Platform Artistieke Culturele Talenten, kortweg PACT. “Bedoeling is aan jongeren uit Lier de kans geven om zich artistiek te ontplooien”, legt bezieler Louise-Marie Van Roy uit. “Dat kan via allerhande workshops die we hier gaan organiseren. Ook muzikale optredens zullen bij ons op het programma komen te staan.”

Centraal tussen Art-Is-Sjok en PACT werd een gezellig cafeetje ingericht dat de naam Bar Sion kreeg. Weldra is iedereen daar welkom om iets te komen drinken. Via die horecazaak hoopt Daniëlle Beyens op termijn een deel van de gemaakte investeringen terug te verdienen. “Vlak naast het cafégedeelte komt er een klein atelier om fietsen te herstellen. Dat is enerzijds een mooie verwijzing naar de geschiedenis van het gebouw en anderzijds hopen we veel fietsende bezoekers aan te trekken”, glimlacht Stijn Verbist.

In een nog latere fase is het de bedoeling dat de aanpalende directeurswoning grondig wordt opgeknapt en dat er een Bed & Breakfast of een restaurant wordt ondergebracht. “Eerst moeten we bij het stadsbestuur de nodige vergunningen proberen te pakken te krijgen. Nadien zal de verbouwing op zich ook nog wel een tijdje duren. Voor 2020 gaan we die plannen niet meer rond krijgen, maar dat geeft niet. We zijn nu al blij met de opstart van de eerste fase”, besluit Stijn Verbist.