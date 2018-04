Twee meisjes plegen overval op krantenwinkel 05 april 2018

Twee minderjarige meisjes hebben geprobeerd om een overval te plegen op een krantenwinkel in de Eikelstraat in Lier. Ze mislukten in hun poging en sloegen op de vlucht. Rond 15 uur kwamen de twee binnen in de winkel. Beide meisjes droegen een sjaal rond hun gezicht en een van hen had een keukenmes in haar bezit. Het meisje met het mes bedreigde de uitbaatster van de krantenwinkel en vroeg de inhoud van de kassa. De uitbaatster was niet van plan dat te doen en verzette zich. Het meisje met het mes dreigde een tweede keer. De uitbaatster riep de hulp van haar schoonvader in. De meisjes sloegen vervolgens op de vlucht. Een buit werd er niet gemaakt. De politie werd erbij gehaald en die startte een onderzoek op. Voorlopig zijn de meisjes nog spoorloos. (TVDZM)