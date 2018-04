Twee jaar cel voor man die plantage in vlammen ziet opgaan 25 april 2018

02u43 0 Lier Marc P. uit Lier riskeert twee jaar cel voor het runnen van een cannabisplantage in de Volmolenstraat. De plantage kwam kort na de opstart aan het licht bij een woningbrand.

De feiten dateren van 24 februari vorig jaar. Een korte maar hevige brand richtte heel wat schade aan. Agenten troffen op zolder een professionele plantage voor een duizendtal planten aan, die wel nog maar gedeeltelijk in gebruik was. De bewoner verklaarde daarop enkele Nederlanders de toelating te hebben gegeven de plantage op te zetten in ruil voor een afbouw van zijn schulden. Hij verklaarde ook niet betrokken te zijn geweest bij de installatie, maar moest dat later herroepen. In de woning werd verder een verboden wapen aangetroffen. De aanklager in Mechelen vorderde een gevangenisstraf van twee jaar en een geldboete van 12.000 euro. Eandis stelde zich burgerlijke partij en vroeg voor de twee weken dat de plantage werd gerund een schadevergoeding van 1.800 euro. De beklaagde was zelf niet aanwezig, zijn advocaat vroeg een milde straf omdat haar cliënt reeds schulden heeft en het net die waren die hem tot de plantage aanzetten. "Hij geeft een grote fout begaan, maar ten gevolge van de brand nooit winst gemaakt." Andere verdachten werden nooit geïdentificeerd. (WVK)