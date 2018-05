Trucker schuift steakhouse binnen RESTAURANT 'T HOEVEKE ZEKER TOT WEEKEND DICHT NA SLIPPARTIJ TIM VAN DER ZEYPEN

24 mei 2018

02u48 0 Lier Steakhouse 't Hoeveke blijft nog zeker tot en met morgen dicht na een zwaar ongeval gisterochtend. Een trucker begon te slippen en knalde tegen de gevel van het restaurant. De schade is immens, vooral de keuken is er erg aan toe.

Woensdagochtend omstreeks 7.00 uur reed een vrachtwagen met lege oplegger op de Hoogveldweg richting het centrum van Lier. Kort voor het steakrestaurant ging de truck aan het slippen en verloor de bestuurder de controle over zijn stuur. Met de achterkant van de trekker en voorkant van de oplegger knalde de truck tegen een hoek van het restaurant. "Met een groot gat in de gevel tot gevolg", zucht Sam Scheers, zaakvoerder van het gekende Lierse restaurant. "Het restaurantgedeelte is gelukkig niet geraakt. De koelcel van onze keuken daarentegen wel. Die liep aanzienlijke schade op. Ook de keuken werd grotendeels vernield."





De hulpdiensten werden massaal opgeroepen, gelukkig troffen ze geen gewonde trucker aan. De politie van Lier sloot de rijbaan af en de brandweer moest de gevel komen stutten. "Eens dat in orde was, kon de vrachtwagen worden weggetakeld", zegt brandweerkapitein Bart Stroobants. Dat gebeurde na ruim een uur stabiliseren. De hele tijd bleef de rijbaan afgesloten voor het verkeer.





Mobiele keuken

De ravage werd na de takelwerken meteen duidelijk. Boven de ruimte waarin het ongeval gebeurde, bevindt zich een opslagruimte waar naast drank ook droge voeding wordt bewaard. Ook daar is schade. De keuken bleef grotendeels gespaard. "Maar door het ongeval en de schade zijn we wel genoodzaakt om te sluiten", gaat Sam verder. "Voorlopig, want we hopen om zo snel mogelijk te heropenen." De familiezaak zoekt nu zo snel naar oplossing. Scheers denkt onder meer aan een mobiele keuken die kan worden ingezet. Gemaakte reserveringen voor de komende dagen moeten worden afgezegd. Bij voorkeur hopen de zaakvoerders komend weekend te heropenen. "Al benadrukken we aan klanten om onze sociale media in de gaten te houden", besluit Sam. Momenteel wordt er nagekeken of het ongeval kon gebeuren door de hevige regenval van woensdagochtend in combinatie met de gladheid van de plek die destijds gebruikt werd om het wegdek te herstellen. "Voorlopig is de oorzaak voor ons nog niet gekend. Het onderzoek naar de omstandigheden gaat verder", klonk het bij politiewoordvoerster Magalie Derboven. Een gespecialiseerde firma moet ter plaatse komen om het restaurant te beveiligen. Tot die tijd blijft de rijbaan naar Lier afgesloten voor het verkeer, richting Duffel mag het verkeer wel door. Er is een omleiding voorzien.