Trio schrijft boek over “onderschatte” schilder Oscar van Rompay Kristof De Cnodder

17 maart 2019

17u47 4 Lier De vzw Huis van Oscar heeft een boek uitgegeven over het leven en werk van de Lierse kunstschilder Oscar Van Rompay zaliger. “Ons doel is Oscar Van Rompay bekender maken bij het grote publiek”, zeggen de mensen achter de vzw. “Oscar leverde in zijn leven heel wat topstukken af, maar trad er weinig mee naar buiten.”

In 1997 overleed schilder Oscar Van Rompay op 97-jarige leeftijd. Na zijn dood werd de vzw Huis van Oscar opgericht, die tot doel heeft om de artistieke nalatenschap van Van Rompay in ere te houden. Van Rompay was rijk getrouwd, op het einde van zijn leven weduwnaar en had geen kinderen. Met de centen uit zijn erfenis werd Van Rompays herenhuis in de Vredebergstraat omgebouwd tot een museum.

“Oscar was een onderschatte artiest”, zeggen Willy Schuermans, Mon Rottiers en Herman Schoors van Huis van Oscar. “Mensen kennen zijn werken te weinig omdat hij er quasi nooit één wou verkopen. De man zat er warmpjes in en had het geld niet nodig. Hoe dan ook leverde hij heel wat topstukken af. Men spreekt soms over het ‘Klavertje vier van Lier’: schrijver Felix Timmermans, schilder Isidore Opsomer, astronoom Louis Zimmer en kunstsmid Louis Van Boeckel. Wat ons betreft hoort ook Oscar Van Rompay in dat rijtje. Timmermans was trouwens een persoonlijke vriend van Van Rompay. Wij zien het nu als onze missie om Van Rompays werk bekender te maken bij het grote publiek.”

De uitgave van een boek over Oscar Van Rompay past in dat kraam. De mensen van de vzw staken veel tijd in het naslagwerk en het resultaat mag dan ook gezien worden. In het boek krijg je onder andere tekst en uitleg over Van Rompays werk, zijn leven en het huis waar hij decennialang woonde.

Willy Schuermans en Mon Rottiers hebben Van Rompay nog persoonlijk gekend. “Hij was behoorlijk excentriek, maar dat hoort bij een kunstenaar”, glimlachen de twee. “Kenmerkend was dat hij steeds een Baskische baret droeg. Verder riep Oscar ook altijd hard, omdat hij zelf hardhorig was. Wij bewaren alleszins goede herinneringen aan de man.”

Het boek over Oscar Van Rompay is 198 bladzijden dik, geïllustreerd met tal van kleurenfoto’s en kost 60 euro. Bestellen kan via info@huisvanoscar.be