Topacteurs voor passieverhaal OPENLUCHTSPEKTAKEL OP 24 MAART TE ZIEN OP GROTE MARKT BERTJE WARSON

02 februari 2018

02u47 0 Lier De Passie is op zaterdag 24 maart eenmalig te zien op de Grote Markt in Lier. Het gaat om het verhaal over de laatste dagen van Jezus van Nazareth. Bekende acteurs zoals Mark Tijsmans, Door Van Boeckel, Free Souffriau, Jos Dom en Ann Pira vertolken de hoofdrollen. Bakker Johan Hendrickx pakt uit met een lekkere Passiekoek.

Het initiatief voor De Passie komt van vicaris Wim Selderslaghs. "Het christelijke verhaal over de lijdensweg van Jezus Christus tijdens de kruisweg en de kruisiging, steekt in De Passie in een modern kleedje en brengt een verhaal over vriendschap, macht, verraad en verzoening, lijden en opoffering, maar ook over hoop en liefde. Wij gaan de laatste dagen van Jezus op een imposante en kleurrijke manier weergeven. Of je gelovig bent of niet, iedereen kan er van genieten. Professionelen en amateurs doen mee en er is zang en muziek van onder meer Bart Peeters en Bazart", vertelt regisseur Johan De Paepe. Ward Bal is zijn assistent.





Bekende Vlamingen en lokaal talent werken samen in De Passie. De cast bestaat uit Free Souffriau als Maria Magdalena, Ann Pira vertolkt Maria, Mark Tijsmans speelt Judas, Pieter-Jan De Paepe staat centraal als Jezus, Door Van Boeckel is de hogepriester Kajafas, Jos Dom kruipt in de rol van Pontius Pilatus, Dries de Bakker zal te zien zijn als Petrus en Bart Van Nieuwenhove kreeg de rol van Johannes. Ook lokaal talent zoals Charly Vandenborre, Jef Vingerhoets en Jan Ceulemans doet mee.





10.000 toeschouwers

De bisschop van Antwerpen, monseigneur Johan Bonny, is in de wolken. "Wij willen met De Passie mensen verbinden en kennis laten maken met het sterke verhaal over geloof, hoop en liefde. Dank aan al de creatievelingen die hier aan mee helpen", zei monseigneur Bonny. Er worden 10.000 toeschouwers verwacht waarvoor op dit ogenblik al achttien 'Passiebussen' zijn gereserveerd. Twintig vrijwilligers zijn al een jaar bezig met de voorbereidingen. Een plaats op de tribune kost 25 euro, er zijn al 1.200 tickets verkocht. In totaal is er plaats voor 1.446 toeschouwers. Wie gewoon wil rechtstaan op de Grote Markt, kan gratis de voorstelling volgen.





Speciaal voor De Passie bedachten de Lierse bakker Johan Hendrickx en Liselot Goffin, die actief is in de jongerenpastoraal en in de bakkerij werkt, een recept voor een nieuwe koek. "De Passiekoek is een stevige en lekkere koek van zanddeeg met een kruis van passievrucht. Er zijn ook kleine koekjes die gebruikt worden voor promotie in scholen en in jeugdbewegingen, maar die zijn niet te koop. De grote koek kost 1,50 euro en is vanaf vandaag te koop bij bakker Hendrickx in de Antwerpsestraat 130 Lier. Een deel van de opbrengst gaat naar De Passie.





Voor bijkomende informatie: www.depassie.be