Toon Vaessens is nieuwe (oude) voorzitter N-VA Lier Kristof De Cnodder

15 februari 2019

De N-VA-afdeling van Lier heeft een nieuwe voorzitter. De leden verkozen de 54-jarige Toon Vaessens tot opvolger van Piet De Zaeger.

Toon Vaessens, die in de wijk Kloosterheide woont, is in het dagelijkse leven een lijnpiloot. Ook in de politiek heeft hij al aardig wat ‘vlieguren’ op de teller. Tussen 2004 en 2016 was Vaessens immers al eens afdelingsvoorzitter van N-VA Lier. De komende drie jaar mag hij de partij opnieuw leiden.

Uittredend voorzitter Piet De Zaeger (47) gaat voortaan verder als ondervoorzitter. De Zaeger mag trouwens tevreden terugblikken op zijn periode aan het roer. Bij de verkiezingen op 14 oktober jongstleden bleef de N-VA in Lier de grootste politieke familie. Naast burgemeester Frank Boogaerts levert de N-VA vier schepenen en zeven andere gemeenteraadsleden.

De Zaeger zet naar eigen zeggen “met plezier” een stapje terug. “De voorbije drie jaar waren erg intens. Ik ben blij dat ik onze ploeg op 14 oktober naar een nieuwe overwinning kon leiden”, aldus De Zaeger. “We zijn met kop en schouders de grootste partij van Lier. De motor van ons succes is ons sterke en eendrachtige bestuur”, besluit de nieuwe voorzitter Toon Vaessens.