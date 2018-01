Toneellabo Arlecchino lacht met 'plastic olifant' 25 januari 2018

02u34 0 Lier Charly Vandenborre, voorzitter van Toneellabo Arlecchino, zorgt voor een creatieve start van 2018. Hij stak tijdens zijn nieuwjaarsspeech op een bijzondere ludieke wijze de draak met de 'plastic olifant van Lier'.

"Zoals jullie vernamen wordt in het stadsmuseum een plastieken kopie van het skelet neergepoot van een mammoet die opgegraven werd in 1860 in de vaart van Lier. Als voorzitter van Arlecchino en als mammoetliefhebber vond ik dit uiteraard 'zoooo' vanzelfsprekend dat we onze centen in een hoop plastic steken. Ik vond dat er toch iets echts aan moest zijn en dus trok ik naar Brussel naar de echte mammoet om zijn slagtanden te pikken. Zo kan Arlecchino echt een tandje bijsteken. Ik hoop dat daar geen camera's hangen, maar mijn piratenhoed, dikke bril en regenjas maakten mij onherkenbaar", zei Vandenborre.





Den Bril

De overvolle foyer in Den Bril ging uit zijn dak. Daarna liet de voorzitter een 'Arlecchino bereid buffet' om u tegen te zeggen aanrukken. Er werd ook nog getoost op het 'monster van Lier'. De plastic mammoet die via 3D printtechnieken op ware grootte gereconstrueerd wordt, kost de stadskas 100.000 euro. (WAE)