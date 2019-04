Toneelkring Schoolbond viert 125ste verjaardag met massaspektakel Kristof De Cnodder

01 april 2019

Toneelkring Schoolbond Lier viert in 2019 zijn 125ste verjaardag en dan mag het al eens iets meer zijn. Om het jubileum extra in de verf te zetten, pakt de Schoolbond eind mei uit met een ‘massaspektakel’. Maar liefst zestig acteurs zullen in het stuk ‘De Drie Muskeviers’ 126 rollen vertolken.

Van de acht erkende theatergezelschappen in Lier is de Schoolbond de oudste. Dit jaar mag men 125 kaarsjes uitblazen. “Voor deze bijzondere verjaardag pakken we uit met een speciale productie”, zegt Maurits Troch van de Schoolbond. “De Drie Muskeviers is een bewerking van het bekende verhaal De Drie Musketiers, van Alexandre Dumas. Jos Dom gaf er voor ons een eigen interpretatie aan. Het wordt een muzikaal stuk, zonder dat het echt een musical wordt. Het geheel wordt overgoten met een Monty Python achtig sausje.”

Tijdens De Drie Muskeviers zullen zowat zestig acteurs van de Schoolbond op het podium staan en dat is niet alledaags. “Al onze leden kregen de kans om een rol te vertolken. Dat vonden we niet onbelangrijk bij deze jubileumvoorstelling”, gaat Maurits Troch verder. “Omdat onze eigen theaterzaal te klein is voor zo’n massaspektakel wijken we uit naar cultureel centrum De Mol. Tijdens vier opvoeringen hopen we daar in totaal 1 600 toeschouwers te kunnen lokken. Als dat lukt, draaien we break-even.”

De productieploeg achter De Drie Muskeviers heeft haar handen vol en ook van sommige acteurs wordt een bijkomende inspanning gevraagd. “Enkele mensen zijn al maandenlang zanglessen aan het volgen voor de zangstukken en de hoofdrolspelers kregen dan weer een initiatie schermen. In een stuk met musketiers is dat natuurlijk geen overbodige luxe. Voorlopig gebeurden er geen ongelukken bij het repeteren. Laat ons hopen dat dit zo blijft”, lacht Maurits Troch.

De Drie Muskeviers wordt opgevoerd op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 mei (telkens vanaf 20.15 uur). Op zondag is er ook een matinee voorzien (om 15 uur). Tickets kosten 25 euro en kunnen worden besteld via www.lierscultuurcentrum.be