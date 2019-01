Toneelkring HOP speelt ‘Pizza Miseria’ Kristof De Cnodder

09 januari 2019

20u06 0

Toneelgroep Hooikt Op Planken (HOP) brengt vanaf zaterdag 26 januari haar nieuwste voorstelling ‘Pizza Miseria’. Het is al de 28ste productie ooit voor HOP. Regisseur Maarten Bosmans – die zelf als acteur ooit nog meespeelde in de tv-serie Flikken – begeleidt voor de gelegenheid elf lokale acteurs.

“Naar goede gewoonte pakken we weer uit met een komedie. In het verleden bleek dat komische stukken het best aanslaan in Koningshooikt. Voor de acteurs is het trouwens ook heel tof om te doen”, zegt Marleen Hens, die één van de elf rollen voor haar rekening neemt. In totaal wordt ‘Pizza Miseria’ zeven keer opgevoerd in zaal Koningshof. Kaarten kosten tien euro. Meer info op www.toneelkringhop.be