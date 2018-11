Toneel Lions brengt 15 000 euro op voor goed doel Kristof De Cnodder

28 november 2018

Zes Lionsclubs uit Lier en omstreken zamelden meer dan 15 000 euro in voor Sophea, een vzw die steunt biedt aan mensen die zijn getroffen door levensbedreigende bloedaandoeningen. De serviceclubs organiseerden drie toneelvoorstellingen in Liers cultureel centrum Vredeberg en dat bleek een groot succes.

“Het was voor ons een experiment om eens iets samen te doen en het opzet was zeer geslaagd”, laat spreekbuis Lau Van Mol weten. “Met onze voorstelling ‘Bloed op witte smoking’ trokken we drie avonden bomvolle zalen en we kregen veel enthousiaste reacties vanuit het publiek.”

De opbrengst van het gebeuren gaat via Music for Life naar Sophea. Overigens wordt het toneelstuk op 14 december nog een keer opgevoerd in ’t Schaliken in Herentals.