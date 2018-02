TomVanhoutte stapt op als voorzitter Open Vld 22 februari 2018

Tom Vanhoutte (53) stapt na anderhalf jaar op als voorzitter van Open Vld Lier-Koningshooikt. Hij is onbereikbaar voor commentaar. "Tom heeft ontslag genomen om persoonlijke redenen", zegt lijsttrekker Marleen Vanderpoorten.





Tom Vanhoutte neemt niet alleen ontslag als voorzitter van Open Vld, maar ook als bestuurslid en hij is geen kandidaat voor de komende verkiezingen. "Wij gaan een week na de paasvakantie nieuwe voorzittersverkiezingen organiseren. De werkzaamheden van Open Vld die ik coördineer, lopen gewoon verder", zegt Marleen Vanderpoorten, voorzitter van het OCMW en schepen van Sociale Zaken.





Tom Vanhoutte is de zoon van ereburgemeester Maurice Vanhoutte en vorig jaar bij zijn aanstelling als voorzitter zag hij het echt wel zitten. "Ik ga mij focussen op de verkiezingen en ik wil een goede lijst met een goed programma voorstellen. Open Vld moet verder deel uitmaken van het beleid en Lier moet terug een bloeiende stad worden", zei de kersverse voorzitter in oktober 2016. (WAE)