Timmermans Opsomermuseum en Het Schaeckberd te koop 28 augustus 2018

02u29 0 Lier De stad Lier zet opnieuw twee geklasseerde gebouwen te koop. Het gaat om het Timmermans Opsomermuseum en het voormalige stadskantoor Het Schaeckberd.

Onder meer voor het gebouw van het Timmermans Opsomermuseum in de Netelaan, waar alle plaatselijke kunstenaars al 50 jaar de 'ziel van Lier' uitstralen, zoekt de stad een nieuwe eigenaar. Felix Timmermans, Louis Van Boeckel en alle Lierse kunstenaars die vroeger ieder een zaal ter beschikking hadden, krijgen nu een plekje in het aangepaste Stadsmuseum, waar ook de 'plastieken mammoet' wordt neergepoot.





Ook de voormalige stadskantoren op de Grote Markt, gevestigd in het geklasseerd monument Het Schaeckberd, staan te koop. Het Schaeckberd was vroeger een brouwerij en bestond uit twee afzonderlijke panden.





De kostprijs van de gebouwen wordt geschat op 1,22 miljoen euro. Gezien het beeldbepalende karakter van het houten raamwerk kan aan de voorgevels slechts weinig of niet geraakt worden. De biedingen lopen tot 16 november. Op dinsdag 20 november is er een zittingsdag voor definitieve biedingen.





Eerder werd het historische pand De Fortuin aan de Nete ook al verkocht. In de plaats kwam er een horecazaak. Na drie maanden stond het leeg en nu zou het gebouw kunnen verhuurd worden voor lofts. (WAE)