Tien jaar na eerste plannen kan KSA in nieuw lokaal Kristof De Cnodder

07 januari 2019

19u16 0

KSA Sint-Gummarus uit Lier nam onlangs een gloednieuw lokaal in gebruik. De jeugdvereniging was daar aan toe, want het oude clubhuis had zijn beste tijd gehad en was te klein geworden voor de intussen 150 leden. “Door inventief te werk te gaan konden we kosten besparen tijdens het bouwproces”, zegt leider Dien Dewit van KSA.

Een jaar of tien geleden werden er binnen KSA Lier al de eerste plannen gemaakt voor een nieuwbouw. “De vorige leidingsploeg startte het project op op en de huidige leiding werkte recent alles af”, vertelt Dien Dewit. “Ons nieuwe gebouw is erg welkom. De houten chalet waarin we vroeger zaten was te klein geworden. De laatste jaren groeide ons ledenaantal namelijk stevig aan. Bovendien ontbrak het ons in het oude lokaal aan modern comfort. In de nieuwbouw - die vlak naast onze vroegere thuishaven aan de Maasfortbaan werd opgetrokken - hebben we alle voorzieningen die we nodig hebben.”

Dat het ongeveer een decennium duurde vooraleer alles klaar geraakte, was in de eerste plaats een geldkwestie. Via quizzen, eetdagen, fuiven en een subsidieaanvraag bij de stad Lier moest eerst een spaarpotje worden aangelegd. In totaal had KSA zowat 150 000 euro nodig om de financiering rond te krijgen.

“Om de kosten te drukken deden we zo veel mogelijk zelf en voor de ruwbouw schakelden we leerling-bouwvakkers van TSM Mechelen in”, legt Dien Dewit uit. “Het was een win-winsituatie. De scholieren konden bij ons praktijkervaring opdoen, terwijl het voor ons goedkoper was. Dat de leerlingen slechts twee dagen per week op onze werf konden staan, maakte dat de bouw minder snel vooruit ging dan bij een gewone aannemer, maar dat namen we er bij. Over het eindresultaat zijn we alleszins erg tevreden.”

Voor de volledigheid nog dit: de oude houten barak van KSA blijft voorlopig overeind staan. Tot nader order wordt het gebouw gebruikt als extra opslagplaats.