Thomas More gaat ook graduaat orthopedagogie aanbieden Kristof De Cnodder

20 februari 2019

20u46 0

De Thomas More hogeschool gaat vanaf volgend academiejaar in haar campus in Lier een graduaatsopleiding orthopedagogie inrichten. In een latere fase plant men nog een viertal andere graduaatsopleidingen. Het studentenaantal in Lier zou zo op termijn kunnen aangroeien van 650 naar 900.

Momenteel biedt Thomas More op de campus in de Antwerpsestraat de bacheloropleidingen verpleegkunde en vroedkunde aan. Vanaf september komt daar een graduaatsopleiding orthopedagogie bij. In die studierichting worden onder andere opvoeders klaargestoomd voor hun job.

Een graduaatsopleiding is minder theoretisch en meer praktijkgericht dan een bacheloropleiding. “We voelden dat hier een bepaalde behoefte aan was”, zeggen Kristel Thijs en Tony Bastijns van Thomas More. “De komende jaren willen we trouwens nog vier andere graduaatsopleidingen gaan aanbieden in Lier. Zo zou het aantal studenten er kunnen stijgen tot 900. Of we daar voldoende plaats voor hebben? Het is een puzzel die we gaandeweg zullen leggen. Bij graduaatsopleidingen zijn de studenten overigens regelmatig weg voor stages buitenshuis, dus al die extra studenten zullen nooit tegelijk op de campus zijn.”

Intussen wil de stad Lier zich alsmaar meer profileren als studentenstad. Om (potentiële) studenten wegwijs te maken, bracht het stadsbestuur zopas een nieuw stadsplan ‘op maat voor de jeugd’ uit. Nu zaterdag is er bij Thomas More Lier een Opencampusdag. Geïnteresseerden kunnen dan tussen 10 en 16 uur een kijkje komen nemen.