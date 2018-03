Thomas More gaat 'International=Digital' 15 maart 2018

Deze week tot en met 17 maart organiseert hogeschool Thomas More de veertiende editie van de 'International Days'. Het thema dit jaar is 'International = Digital'. Centraal staan digitale toepassingen om internationale samenwerking tussen onderwijsinstellingen te versterken en nog meer studenten erbij te betrekken. Iets meer dan 200 gasten uit 42 landen van binnen en buiten Europa geven lessen en workshops op alle campussen van Thomas More. Gisteren woensdag waren alle deelnemers uitgenodigd voor een graffiti-wandeling door Lier die eindigde in het stadhuis. Ze werden verwelkomd door burgemeester en schepenen met een receptie en Lierse Vlaaikens. (WAE)