Theater Tweelicht & Zoon durft weer vooruit kijken na brand “Solidariteit is hartverwarmend” Kristof De Cnodder

26 december 2018

19u48 0

Twee weken nadat het Lierse theatergezelschap Tweelicht & Zoon haar opslagplaats in vlammen zag op gaan, klaart de hemel opnieuw een beetje op. “Van sympathisanten kregen we intussen veel nieuwe spullen én we vonden een nieuwe loods”, zegt Johan De Paepe van Tweelicht.

Tweelicht & Zoon is een professioneel theatergezelschap dat optreedt voor kinderen en draait rond de inmiddels uitgeweken Lierenaars Jos Dom en Johan De Paepe. De opslagruimte die het gezelschap huurde in Herenthout brandde op 13 december helemaal uit. Daardoor gingen decorstukken, kostuums, rekwisieten en technisch materiaal verloren. “We zijn sinds eind 1999 bezig. De brand vernielde bijna twintig jaar theatergeschiedenis”, blikt Johan De Paepe terug.

Maar Tweelicht & Zoon bleef niet bij de pakken zitten. Twee weken na de ramp ziet de situatie er alweer een stuk beter uit. “Via Facebook lanceerden we een oproep. We publiceerden een lijst met spullen die we dringend zochten en intussen kwamen er heel wat schenkingen binnen”, vertelt Johan De Paepe. “Het meest opvallende stuk dat we tot nu toe mochten ontvangen was een modelbouwvliegtuig zoals we er één gebruiken in de voorstelling ‘De Kleine Prinses’. Een man uit Tongeren schonk ons een exacte kopie. Op zoiets hadden we niet durven hopen. Andere theatergezelschappen helpen ons dan weer uit de nood door technische apparatuur ter beschikking te stellen. De solidariteit is hartverwarmend.”

Momenteel wordt er ook hard gewerkt aan nieuwe kostuums en decors. “Mijn ex-vrouw heeft een leidinggevende functie bij kantoormeubelen Dox in Lier. Omdat de winkel gesloten is tijdens de feestdagen mogen we het bijhorende houtatelier tijdelijk gebruiken om decors te bouwen”, gaat Johan De Paepe verder. “Onze technicus Rudy is volop bezig om één en ander in mekaar te steken. In Noorderwijk vonden we trouwens een andere loods om ons materiaal op te slaan. Die ruimte is wat kleiner dan de vorige, maar we kunnen er mee verder. Aangezien alles vrij snel in de juiste richting evolueert, heb ik goede hoop dat we eind januari opnieuw op de planken zullen kunnen staan. De drie voorstellingen die eind 2018 nog op de planning stonden komen jammer genoeg nog een beetje te vroeg.”

Tot slot wil Johan De Paepe graag benadrukken dat er ook een financiële steunactie op poten werd gezet. “Sowieso gaan we geconfronteerd worden met bijkomende kosten, vandaar het idee om een crowdfunding op te starten”, legt Johan De Paepe uit. “Het zou best kunnen dat we lang op geld van de verzekering moeten wachten. De brand begon namelijk in een loods naast die van ons en daar bleek men niet verzekerd te zijn. We verwachten ons bijgevolg aan een extra lange procedure.” Via de crowdfunding hoopt Tweelicht & Zoon 80 000 euro bijeen te krijgen. Meer info via www.facebook.com/johan.depaepe.7