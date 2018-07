The Outfit Factory ontwerpt nieuwe uniformen voor Vlaams Luchtvaartmaatschappij 11 juli 2018

De piloten en het cabinepersoneel van de Antwerpse luchtvaartmaatschappij VLM dragen een nieuw, modieus uniform. Het ontwerp van het uniform met bijhorende das en damessjaal is van het bedrijf The Outfit Factory uit Lier, gevestigd aan de Mechelsesteenweg in Lier . Het bedrijf telt 20 medewerkers is gespecialiseerd in eigentijdse werkkledij en bedrijfsmode. "Wij kozen voor duurzame en vooral comfortabele en kreukvrije stoffen, want ons personeel is voortdurend in beweging. Ze krijgen 1 vest, 5 hemden en 3 broeken. Dit geldt ook voor de cabinecrew en het grondpersoneel. De vrouwen kunnen kiezen tussen kleedjes, rokken en broeken", legt vertegenwoordiger Kim Berckmoes uit .