Tekening van Rubenswerk ontdekt 400 JAAR OUD PORTRET LIGT AL 37 JAAR IN DEPOT STADSMUSEUM BERTJE WARSON

05 september 2018

02u45 0 Lier In het Stadsmuseum van Lier hebben onderzoekers een unieke tekening uit het atelier van Rubens ontdekt. Ze vonden het werk uit 1618-1619 bij toeval terug in het depot tussen een hondertal tekeningen en schilderijen die de familie Verhoeven uit Lier in 1981 aan de stad schonk.

Het teruggevonden werk uit 1618-1619 is een tekening van markiezin Isabelle d'Este (1474-1539) waarop het verloren gegane schilderij van Pieter Paul Rubens was gebaseerd. Maar hoe het is het werk nu vierhonderd jaar later in het Lierse Stadsmuseum terechtgekomen? Jos Verhoeven verzamelde een indrukwekkend nalatenschap met een honderdtal schilderijen en tekeningen. Na zijn overlijden in 1979 kwam het in handen van zijn familie die het in 1981 schonk aan de stad Lier. Die maakte het over aan het toenmalige museum Wuyts-Van Campen Baron Caroly, nu omgedoopt tot Stadsmuseum. En daar bleef het waardevolle portret 37 jaar in het depot. "Hoe de Rubenstekening bij de Lierenaar geraakte, hebben we nog niet kunnen achterhalen", zegt Bert Schepers van het Rubenianum, het onderzoeksinstituut voor Vlaamse kunst van de 16de en 17de eeuw. "Toevallig hadden wij een werkbezoek in het Lierse museum in het kader van een gezamelijk onderzoeksproject van de Koninklijke Bibliotheek van België en het Rubenianum", vertellen Bert Schepers en assistent conservator Sarah Van Ooteghem.





Jos Verhoeven

Tijdens het onderzoek naar 17de eeuwse kunst werd door de onderzoekers meteen opgemerkt dat er een bijzonder portret tussen de tekeningen en schilderijen van wijlen Jos Verhoeven zat. "Wij hebben meteen het belang van de tekening erkend en door experten laten onderzoeken. Zij bevestigden dat het wel degelijk gaat om een authentiek portret gecreëerd door Lucas Vorsterman in 1618-1619. Het portret van de Italiaanse markiezin Isabelle d'Este werd getekend onder de supervisie van Peter Paul Rubens die er tot aan zijn dood een emotionele waarde mee had. Het verdwenen portret dook na vier eeuwen terug in Lier op.





Bert Schepers benadrukt dat het om een unieke en bijzonder waardevolle ontdekking gaat. "Deze portrettekening is niet bekend in de gespecialiseerde literatuur en heel toevallig en uitzonderlijk aan het licht gekomen. Ons onderzoek naar de herkomst ervan gaat verder", zegt Bert Schepers nog die echter niet de waarde van deze tekening kan schatten. Hoe dan ook is ze immens waardevol.





Schepen van Erfgoed Rik Verwaest (N-VA) en schepen van Cultuur Ivo Andries (Open Vld) vinden het prachtig nieuws. "Onze collectie wordt plots verrijkt, dit gaat zeker tot zijn recht komen in de toekomstige focustentoonstellingen."