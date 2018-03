Teater Lier viert veertig jaar op de planken 06 maart 2018

Toneelkring Teater Lier viert zijn veertigste verjaardag met de grootse toneelproductie 'Op de planken moet ge staan'. Het stuk werd geschreven en geregisseerd door Dirk Callens. 38 acteurs tussen 12 en 78 jaar spelen mee."Het wordt groots. Zo spelen we gelijktijdig in twee toneelzalen van het Liers Ontmoetingscentrum Den Bril. Tijdens de pauze wisselen de toeschouwers gewoon van zaal. Ook acteurs die al een tijdje niet meer actief waren bij de kring zijn er opnieuw bij. Het gaat om twee aparte verhalen die het publiek meenemen in het wel en wee van de toneelwereld. Met deze feestvoorstelling tonen wij hoe plezierig toneelspelen is, zowel voor de mensen op de scène als voor de toeschouwers", vertelt regisseur en auteur Dirk Callens.





Vanaf 8 maart palmt de kring thuisbasis Den Bril in met foto's en affiches van de voorbije veertig jaar. 'Op de planken moet ge staan' wordt opgevoerd op 8, 9, 10, 16 en 17 maart om 20 uur en 18 maart om 15 uu in Den Bril, Bril 6, Lier. Reservaties via 0488/24.10.73 of deplanken@teaterlier.be (WAE)