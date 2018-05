Te koop: dubbels van eerste druk Felix Timmermans 05 mei 2018

Lier Boekenliefhebbers kunnen dit weekend de slag van hun leven slaan: het stadsarchief biedt namelijk heel wat pareltjes te koop aan. Onder meer dubbels van Felix Timmermans' eerste druk zijn er te vinden.

"In de loop der jaren heeft het Lierse archief heel wat historische boeken vergaard. Door de aankoop van omvangrijke boekencollecties, kwamen er heel wat dubbels in het bezit van de stad. Nu zaterdag en zondag krijg je de kans om een eerste druk van Felix Timmermans en Lierse geschiedenisboeken te kopen. Het goedkoopste boek kost 50 cent, het duurste 45 euro", zegt schepen van Erfgoed Rik Verwaest.





"Door de dubbels te koop aan te bieden krijgen we terug ruimte in ons stadsarchief. Het gaat wel enkel om dubbels die ook nog in meerdere exemplaren in de bibliotheek van het Archief Lier beheerd blijven", zegt stadsarchivaris Els Michielsen.





Dat Felix Timmermans-liefhebbers hun hart kunnen ophalen, is duidelijk. Op de verkooplijst staan diverse boeken van de auteur. "Onder meer Pallieter en De Harp van Sint-Franciscus zijn te vinden. Verschillende uitgaven van het Liers Genootschap voor Geschiedenis en van de Gilde Heren van Lier zijn eveneens aanwezig. Tijdschriften, eindwerken, kalenders, prentkaarten en tekeningen geven we gratis weg", legt schepen Verwaest uit. De boekenverkoop vindt plaats zaterdag 5 en zondag 6 mei van 10 tot 16 uur in zaal 'Den Bloeyenden Wijngaerdt' van het stadskantoor op het Paradeplein naast het politiegebouw. (WAE)