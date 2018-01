Taartenrel op nieuwjaarsfeest STAD KIEST ANDERE BAKKER OMDAT REUZEGROTE BISCUIT TE DUUR IS BERTJE WARSON

02u38 0 Marc Aerts Bakker Johan Hendrickx bij zijn creatie voor het nieuwjaarsfeest in 2016: één reuzegrote biscuit. Lier Al twintig jaar zorgt bakker Johan Hendrickx voor een reuze-taart voor de Lierenaars op het nieuwjaarsfeest van de stad. Maar om kosten te besparen koos de stad nu voor de goedkoopste bakker: een industriële bakker uit Nijlen. Hendrickx kan er niet mee lachen, zeker nu blijkt dat het gaat om verschillende kleinere taartjes. "De traditie is om zeep. Ze kiezen niet voor kwaliteit, maar gewoon voor de goedkoopste."

Gisteren zondag trakteerde de stad haar inwoners op de Grote Markt met hapjes en drankjes om samen te klinken op het nieuwe jaar. Traditiegetrouw hoort daar de reuzegrote biscuit van 1,20 op 2,5 meter, versierd met kilo's slagroom en vers fruit. Het is al jaren de blikvanger van bakker Johan Hendrickx en de leden van de Koninklijke Lierse Bakkersbond. Maar dit jaar koos de stad voor een andere bakker. "Ik ben er niet over te spreken. Dit jaar konden enkele leden van de Koninklijke Lierse Bakkersbond de taart niet mee versieren. Daarom stelde ik voor om de taart af te maken met ons personeel dat uiteraard moet betaald worden. De stad vond dit te duur en zocht een goedkopere bakker. De stad kiest niet voor traditie of kwaliteit, maar voor het goedkoopste en dit is heel erg. Ze hebben zelfs niet gekozen voor een bakker uit Lier", zegt Johan Hendrickx boos. Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) voegt er nog aan toe dat de prijs dubbel zo duur is als die van de industriële bakkerij Dockx.





Marc Aerts Dit jaar maakte een andere bakker tien verschillende, kleinere taarten.

Offerte

"Vermits bakker Hendrickx de nieuwjaarstaart niet kon maken omdat ze voor de stad te duur uit viel, hebben wij een offerte uitgeschreven. De industriële bakkerij Dockx kwam daar het beste uit en gaf de laagste prijs. Bijgevolg maakte hij dit jaar de taart", zegt schepen Rik Verwaest (N-VA). "De stad heeft ons inderdaad gevraagd om een grote taart te bakken en wij bakken tien biscuits van 40 op 60 cm voor 350 mensen", zegt zaakvoerder Hans Dockx van de bakkerij aan de Koningsbaan in Nijlen. "Vijf met vanille en fruit en vijf met chocolade en krieken. De stad heeft ons gekozen om de nieuwjaarstaart te maken en waarom zouden wij dit dan niet doen?".





Lierenaars zijn er niet over te spreken dat bakker Hendrickx en zijn team de nieuwsjaarstaart niet mochten maken. Ze reageren verrast. "Waar is de reuzegrote taart van bakker Hendrickx en zijn team? En waar is de bakker?" Er is geen bakker te bespeuren en vijf dames van het stadspersoneel snijden stukjes taart. "Dit is niet de taart die wij andere jaren krijgen, en de stukjes vallen nogal klein uit. Vorig jaar werden 800 fatsoenlijke stukken taart verdeeld", klinkt het. De inwoners vinden dat een van de meest creatieve bakkers van Lier aan de kant gezet wordt.





Marc Aerts Burgemeester Frank Boogaerts snijdt een van de taarten aan.

Lierse Vlaaikes

"Als er iets te doen is, is hij altijd paraat. Hij is het die elk jaar Lierse Vlaaikes naar de provinciegouverneur brengt en er voor gezorgd heeft dat het 300 jaar oude Lierse Vlaaike erkend werd als Europees streekproduct. Hij bakt Schapenkopkoekjes, Sint-Gummaruskoekjes, Sint-Gummarusbrood en ieder jaar zorgt bakker Hendrickx met leden van de Lierse Bakkersbond op 'Verloren Maandag' voor worstenbroden en appelbollen voor 360 man stadspersoneel.





Bakker Hendrickx is dé man die Lier op de kaart zet! Als dan de taart dit jaar wat duurder uitvalt, zou de stad bakker Hendrickx dit toch wel kunnen gunnen? 25.000 euro bijpassen voor een plastic olifant die ze straks neerpoten in het stadsmuseum die daar niet thuis hoort, kan wel", besluiten Lierenaars.