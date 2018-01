Taartenrel: Groen-Lier&Ko eist respect voor Lierse ondernemers 02u48 0 Foto Marc Aerts Burgemeester Frank Boogaerts sneed zondag de taarten aan. Lier De taartenrel tijdens de nieuwjaarsreceptie vorige zondag op de Grote Markt krijgt een staartje. "Dit is besparingsfetisjisme ten top", reageert Groen-Lier&Ko. Het progressieve stadskartel eist meer respect voor de Lierse bakker en de Lierse ondernemers.

"Tot verbazing van velen bleek de reuzengrote taart die jaarlijks ter plekke op de Grote Markt afgewerkt en verdeeld wordt op de traditionele nieuwjaarsreceptie niet te komen van bakker Johan Hendrickx in de Antwerpsestraat, maar van een industriële bakkerij uit Nijlen. Omdat een aantal leden van de Koninklijke Lierse Bakkersond dit jaar niet kon meehelpen aan de versiering van de taart, moest bakker Hendrickx een beroep doen op personeel. Daardoor zou de reuzentaart dit jaar duurder uitvallen. Reden genoeg voor burgemeester Frank Boogaerts en schepen Rik Verwaest (N-VA) om bakker Hendrickx opzij te schuiven en te kiezen voor een industriële bakker van een naburige gemeente", klagen gemeenteraadsleden Katrien Vanhove en Peter Caluwé aan.





"Dit is besparingsfetisjisme ten top. Zelfs tradities en Lierse middenstanders moeten eraan geloven", vervolgen de raadsleden. "De taartenrel is geen alleenstaand geval. Zo viel het ons op dat de grafische vormgeving van het boekje 'Lier Shoppen en beleven' gebeurde door KPOT, een bedrijf uit Leuven. Kregen de Lierse vormgevers wel de kans om mee te dingen naar deze opdracht? Wij hebben weet van diverse grafische vormgevers uit onze stad met wie niemand contact heeft opgenomen."





Kansen

"Ook binnen de aanbestedingsregels laat het stadsbestuur kansen liggen om middenstanders en ondernemers uit Lier en Koningshooikt toegang te geven tot lokale overheidsopdrachten", vervolgen Katrien Vanhove en Peter Caluwé. "Besturen en besparen vereisen samenhang en een visie, maar die zijn de jongste jaren amper te bespeuren", besluit het kartel Groen-Lier&Ko. (WAE)