Syrische vluchtelingen stampen supermarkt Zein uit de grond: “Dit is een droom die uitkomt” Kristof De Cnodder

20 februari 2019

18u42 0 Lier Twee Syrische vluchtelingen baten sinds een week een eigen supermarkt uit aan de Antwerpsesteenweg in Lier. In Zein vind je een mooie mix van Arabische en Vlaamse producten. “Dit is een droom die uit komt”, glunderen zaakvoerders Malek (39) en Abdalkhader (37).

In een gebouw waar heel vroeger nog kerkorgelbouwer Pels & Zoon was gevestigd, ging heel recent een voedingswinkel open. De uitbaters van de zaak heten Malek Kentar en Abdalkhader Alkhasem, twee jeugdvrienden die drie en een half jaar geleden wegvluchtten uit hun thuisland Syrië. Een lange en zware tocht bracht het duo in België. Twee en een half jaar terug vestigden de kameraden zich in Lier en intussen zijn ze herenigd met hun respectievelijke gezinnen.

Bommen op markt

“We wilden destijds echt niet langer in Syrië blijven”, vertelt spreekbuis Malek in perfect verstaanbaar Nederlands. “Onder dictator Assad was de situatie te onveilig geworden. Ik heb ooit gezien hoe het leger van Assad bommen dropte op een drukke markt. In zo’n land wilde ik mijn twee kinderen niet laten opgroeien. Verder werd ik ooit een maand opgesloten door Assads regime. Intussen plunderden soldaten de elektronicawinkel die ik uitbaatte.”

Jaren later runt Malek – samen met Abdalkhader – dus opnieuw een winkel, een supermarkt weliswaar. “In het begin was het voor ons heel moeilijk om in België aan werk te geraken, hoewel ik een diploma marketing heb en Abdalkhader in Syrië een advocaat was”, gaat Malek verder. “Uiteindelijk kon ik toch beginnen als hulpje in een Turkse supermarkt. Een jaar lang gaf ik mijn ogen de kost en toen besliste ik om zelf een winkel te beginnen.”

De Belgische vrienden die Malek maakte, verklaarden de man voor gek. “Mijn vrienden vonden dat ik een te groot risico nam, maar het was nu eenmaal mijn droom om weer zelfstandige te worden”, zegt Malek. “Mijn makker Abdalkhader sprong mee op de kar en van zodra we iemand vonden die ons de nodige centen wou lenen, drukten we onze plannen door. Onze winkel heet ‘Zein’, wat Arabisch is voor ‘heel mooi’. Bovendien hebben we allebei een zoon die zo heet. Dit is een droom die werkelijkheid wordt. En als het straks zou mislukken, kunnen we toch altijd nog in een andere winkel gaan werken. De Colruyt en de Lidl gaan niet lopen (lacht).”

Flyer in Arabisch

Als promotiestunt postten de uitbaters van Zein onlangs een flyer in vijfduizend Lierse brievenbussen. Die folder zorgde trouwens voor enige commotie, want de Lierse meerderheidspartij N-VA nam aanstoot aan het feit dat er op de achterzijde van de flyer een Arabische promotekst stond. “Niet goed voor de integratie”, vindt de partij van burgemeester Frank Boogaerts. De N-VA gaat Malek en Abdalkhader binnenkort uitnodigen voor een gesprek en “duidelijk maken dat ze op het verkeerde spoor zitten”.

Malek en Abdalkhader reageren verrast. “Wij hebben Vlaamse en Arabische producten en mikken op een gemengd publiek. Vandaar onze boodschap in twee talen”, verklaren de winkeliers. “De realiteit is dat migranten die pas hier zijn geen Nederlands begrijpen en die mensen willen we ook bereiken. Maar als N-VA ons uitnodigt, zullen we zeker eens gaan babbelen. Of we volgende keer onze flyers aanpassen? Misschien doen we het dan wel in het Nederlands en het Engels (algemene hilariteit).”