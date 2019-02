Syriër toont vals rijbewijs bij verkeerscontrole: “Ik ben zelf opgelicht” TVDZM

13 februari 2019

14u45 0

Wisam K., een 37-jarige Syriër uit Lier, stond vanochtend voor de rechter in Mechelen. Hij moest zich komen verantwoorden voor het hebben van een vals rijbewijs. Dat werd volgens procureur des konings Lieselotte Claessens opgemerkt door de politie bij een verkeerscontrole. De dertiger verklaarde het rijbewijs te hebben gekocht voor 1.800 euro. “Maar eigenlijk dacht hij dat hij zijn internationaal rijbewijs liet regulariseren”, repliceerde de raadsvrouw van K. “Meneer liet dat doen in Griekenland. Daar stelde de verhuurde van een auto vast dat zijn rijbewijs niet geldig was in Europa.” Het parket vorderde voor de feiten een celstraf van zes maanden met uitstel en een effectieve geldboete van 1.600 euro. De verdediging ging voor de vrijspraak. Volgens hun was er geen bedrieglijk opzet. “Ik ben zelf opgelicht geweest”, besloot K. Hij kent zijn vonnis op 13 maart.