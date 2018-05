Supporters Lierse vandaliseren stadion 14 mei 2018

02u33 0

Supporters hebben vrijdagavond tijdens een soort van wake, waar meer dan 2.000 Liersefans aanwezig waren, veel schade aangericht aan het Herman Vanderpoortenstadion. Volgens ooggetuigen zou het gaan om supporters van het supporterscollectief 'Lierse voor Altijd'. De Lierse politie stelde de feiten vast en onderzoekt de zaak.





Meer dan 2.000 supporters hielden vrijdagavond een zogezegde wake in de vorm van een picknick in het stadion bij wijze van afscheid van Lierse. Woensdag vroegen de Pallieters het faillissement aan. Het liep echter uit de hand want een groep supporters braken in het gebouwencomplex in en forceerden deuren van onder andere de ingang van de bussinessseats. Verder vandaliseerden ze kasten, haalden brandblusapparaten van de muur en spoten ze leeg. Er waren tal van beschadigingen. In het stadion van Lierse SK is er ook van alles verdwenen. En op de jeugdterreinen van Lierse in Kessel heeft men alle doelen gestolen. Perswoordvoerder Magalie Derboven van de Lierse politie bevestigt het vandalisme en de beschadigingen. De Lierse politie onderzoekt de zaak. (WAE)