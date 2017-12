Superette Ninette ontvangt stadslabel '100% Made in Lier' 02u47 0 Foto Marc Aerts Veronique Van Handenhove, zaakvoerster van Superette Ninette, toont haar flessenpost. Lier De 'flessenpost' van Veronique Van Handenhove, zaakvoerster van Superette Ninette aan de Kantstraat 6, krijgt van de stad het label '100% Made in Lier'.

"Mijn 'flessenpost', is een leuk en orgineel cadeautje. Ik heb kleine flesjes, in feite reageerbuisjes, van 17,5 cm lang en 1,5 cm breed waar je een boodschap insteekt. Op een houten plankje staan letters die in hout uitgesneden zijn", verduidelijkt Veronique Van Handenhove. "Mijn 'flessenpost' wordt ook de 'Fiere Lierenaar' genoemd en ik heb de naam zelfs op mijn etalageraam geplakt", vertelt Véronique enthousiast. "Ik heb mij laten inspireren door flessen met boodschappen die in zee gegooid worden. In films zie je dat die vaak aan de andere kant van het land aankomen."





De stad lanceerde eind februari voor ondernemers het '100% made in Lier'-beeldmerk met het schapenkoppenlogo. Al drie handelaars ontvingen eerder het label. Het gaat om Puur Frituur, aan de Boomlaarstraat 116, voor een gehaktkoekje in de vorm van een schapenkop; Broodatelier Siebens-Vrancx, aan de Berlarij 100 en de Zagerijstraat 76, voor cupcakes in de vorm van een schaapje; en om Chocolatier Dom aan de Grote Markt 10 voor pralines in de vorm van een schapenkop.





Meer info: www.lier.be, zoeken op 'Made in Lier'. (WAE)