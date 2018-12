Succes eerste Mega Kerstjump doet dromen van meer Kristof De Cnodder

27 december 2018

17u48 0

De allereerste Mega Indoor Kerstjump in de Lierse sporthal De Komeet werd vanmiddag een megasucces. Dik vijfhonderd kinderen tussen drie en twaalf jaar kwamen zich uitleven op de vele springkastelen die er stonden opgesteld. Mogelijk komt er volgend jaar een dubbel zo grote editie.

Mechelen heeft dezer dagen zijn Kerstjumping, Lier had vandaag zijn Kerstjump, een springkastelenfestival dat werd georganiseerd door de stedelijke jeugd- en sportdienst. “Zonder overdrijven mogen we zeggen dat deze allereerste editie een voltreffer was”, zegt Liers schepen van Jeugd Rik Verwaest (N-VA). “Tussen 15 en 16 uur hebben we jammer genoeg zelfs kinderen moeten weigeren. Eigenlijk waren er enkel kaarten verkrijgbaar in voorverkoop, maar desondanks boden heel wat ouders zich vandaag met hun kindjes aan zonder dat ze een ticket hadden. We hebben zo veel mogelijk volk alsnog binnen gelaten, maar voor het comfort en de veiligheid moesten we op een gegeven moment toch kinderen de toegang ontzeggen. Hoe spijtig ook: het kon niet anders.”

Gezien de instant-populariteit van het evenement durft schepen Verwaest voor 2019 al groter dromen. “Over een jaar zal ook onze tweede stedelijke sporthal, aan het Atheneum, klaar zijn. Misschien kunnen we dan op twee plaatsen tegelijk springen. Het is zeker iets dat we intern zullen bekijken”, besluit Verwaest.