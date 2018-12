Street-Artist Joachim in oog van Engelse storm “Onbedoeld veel reclame gekregen” Kristof De Cnodder

20 december 2018

11u46 0

De uit Lier afkomstige en in Antwerpen wonende street-artist Joachim Lambrechts (32) is al weken ‘hot news’ in het Engelse stadje Chichester. Toen het lokale stadsbestuur een muurschildering van Joachim liet verwijderen stak er een storm van protest op, waarop de kunstenaar de muur stiekem opnieuw beschilderde. “Betere reclame kon ik niet krijgen”, lacht Joachim.

Joachim Lambrechts – artiestennaam Joachim – is al een jaar of vijf professioneel bezig met street-art. Joachim wordt in binnen- en buitenland gevraagd om lelijke muren van een mooie graffititekening te voorzien. Zijn opdrachtgevers zijn bedrijven, openbare besturen en particulieren. Op een dag kwam Joachim zo ook in het Zuid-Engelse Chichester terecht.

“Ongeveer een jaar geleden tekende ik een grote kat op een muur van een winkel in Chichester”, begint Joachim zijn verhaal. “Het werk – The King of Cats genaamd – werd aanvankelijk positief onthaald door de plaatselijke bevolking. Enkele weken geleden dook er echter een door 62 mensen ondertekende petitie op, met als doel de kat uit het straatbeeld te krijgen. Volgens de klagers trok mijn kunstwerk hangjongeren aan die er drugs verhandelden en gebruikten. Verder merkten de ondertekenaars van de petitie op dat mijn kat een gedrogeerde blik had, wat ze ongepast vonden. Compleet belachelijk, natuurlijk.”

En toch ging het bestuur van het vrij conservatieve Chichester overstag: de stadsdiensten verwijderden Joachims schildering. “De plaatselijke krant pikte het verhaal op en daarop gingen heel wat inwoners van Chichester op hun achterste poten staan”, glimlacht Joachim. “Uit een poll van de krant bleek dat 92 procent van de bevolking de muurschildering terug wou.”

Joachim speelde handig in op de heisa. Op een nacht trok hij zijn stoute schoenen aan en overschilderde hij de muur opnieuw. Deze keer tekende hij geen kat, maar een hond. Titel van het werk: The Watchdog. “Een verwijzing naar de opmerkingen van de klagers. Mijn waakhond zal voortaan een oogje in het zeil houden in de buurt en drugsdealers zullen er nu wel weg blijven”, knipoogt Joachim. “Ik denk dat het stadsbestuur – gezien de commotie – het niet zal aandurven om mijn werk nog eens te verwijderen. Trouwens: de eigenaar van de muur heeft er geen probleem mee en zelfs de politie kwam niet tussenbeide toen ze me ‘betrapten’ tijdens het schilderen van The Watchdog.”

Achteraf bekeken moet Joachim de stad Chichester zelfs dankbaar zijn. “Onbedoeld maakte men onbetaalbare reclame voor mij”, beseft de graffitikunstenaar. “De stad gaf een voorzet en die heb ik mooi binnengekopt. Om de burgers te bedanken voor hun massale steun, besloot ik iets terug te doen voor de gemeenschap in Chichester. Ik veil momenteel een aluminium replica van The Watchdog ten voordele van The Chichester Boys Club. Dat is een organisatie die mensen van straat houdt en een zinvolle bezigheid geeft.” Bieden kan tot zondagavond, via www.graffitistreet.com/auctions