Straf met uitstel voor winkeldief 21 februari 2018

Een winkeldief uit Lier heeft gisteren een celstraf van zes maanden met uitstel gekregen. De Lierenaar ging er in augustus 2016 vandoor met twee luidsprekers. Deze had hij gestolen in supermarkt Carrefour. De man kon uiteindelijk geïdentificeerd worden op basis van camerabeelden. Na de diefstal konden de luidsprekers gerecupereerd worden. De supermarkt kwam zich dus niet burgerlijke partij stellen. De winkeldief vroeg vorige maand de vrijspraak wegens twijfel. De rechter ging daar niet op in. Naast de straf met uitstel kreeg hij ook een geldboete van 600 euro met uitstel. Of er beroep zal worden aangetekend, is nog niet geweten (TVDZM)