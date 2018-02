Straf met uitstel voor druggebruiker 07 februari 2018

De 38-jarige David G. uit Lier heeft van de rechter een celstraf van tien maanden met uitstel gekregen. De dertiger uit Lier stond terecht voor het bezit van drugs. Hij had namelijk 5,5 gram speed bij hem thuis liggen. De dertiger liep tegen de lamp door een patrouilleploeg. De agenten zetten de bestuurder aan de kant en er werd gevraagd of hij in het bezit was van drugs. De man antwoordde eerlijk: "Die ligt thuis." Hierop volgde een huiszoeking waar naast de speed ook nog restanten van cannabis werden gevonden op een schoteltje in de schuif van een salontafeltje. "De beklaagde weet niet hoe gevaarlijk dit is. Zeker omdat de negenjarige dochter van zijn vriendin regelmatig in de woning verblijft", zei de openbaar aanklager op zitting. Naast de celstraf van tien maanden werd ook de geldboete van 8.000 euro gedurende drie jaar uitgesteld. (TVDZM)