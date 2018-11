Straf met uitstel voor beet in wenkbrauw TVDZM

27 november 2018

10u50 0

De rechter in Mechelen heeft een 59-jarige man schuldig bevonden aan partnergeweld én geweld tegenover zijn stiefdochter. De man kreeg een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel. De feiten dateren van januari 2017. De man ging toen helemaal door het lint omdat hij naar eigen zeggen te weinig respect kreeg van zijn stiefdochter. Hij greep zijn vrouw bij de keel en duwde haar tegen de grond. Nadien deed hij hetzelfde bij zijn stiefdochter maar beet hij haar ook nog in de wenkbrauw. De feiten werden gedeeltelijk betwist. Volgens de verdediging was er hier enkel sprake van ‘strubbelingen’. Zijn raadsvrouw vroeg daarom de vrijspraak op basis van twijfel. Een verzoek dat de rechtbank niet volgde. Naast de celstraf werd ook de geldboete van 400 euro met uitstel opgelegd.