Straf met probatie-uitstel voor aankoop vals rijbewijs 18 april 2018

02u25 0

De vijftigjarige Brigitte A. uit Lier heeft een straf met probatie-uitstel gekregen. De vrouw stond terecht voor schriftvervalsing. Vorig jaar kwamen de feiten aan het licht. De vrouw kwam toen met haar Brits rijbewijs aan op de stadsdiensten van Lier. Ze wou het inruilen voor een Belgisch. "Maar bij nazicht bleek haar rijbewijs te zijn vervalst", aldus het parket. De vrouw gaf toe dat ze het voor 250 euro had gekocht bij een Nigeriaanse kennis. "Maar ik wist niet dat het vals was", zei de vrouw. De aanleiding voor de aankoop was het zoveelste rij-examen waarvoor ze was gefaald. De vrouw stelde zelf een opschorting voor gekoppeld aan een cursus verkeersveiligheid. Iets wat rechter Erika Colpin ook oplegde. Indien ze deze voorwaarden niet naleeft, riskeert de vrouw alsnog zes maanden celstraf en een geldboete van 300 euro. (TVDZM)