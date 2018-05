Straatvinken tellen alle verplaatsingen in hun straat 14 mei 2018

02u33 0

De Ringland Academie lanceert opnieuw een grootschalig wetenschapsproject met burgers: Straatvinken. Dit jongste broertje van CurieuzeNeuzen meet niet de luchtkwaliteit, maar het verkeer in de straat. Duizenden burgers zullen op donderdag 24 mei één uur lang alle verplaatsingen in hun straat tellen. Die dag worden tussen 17 tot 18 uur het aantal voertuigen en de soort verplaatsing aangeduid. Wie wil meedoen, kan zich aanmelden via de website straatvinken.be. (WAE)