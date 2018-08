Straatfeest rond verzetsstrijder BEWONERS VIEREN 70STE VERJAARDAG FREDERIK PELTZERSTRAAT BERTJE WARSON

25 augustus 2018

02u33 0 Lier Bewoners van de Frederik Peltzerstraat vieren nu zondag de 70ste verjaardag van hun straat. "Omdat heel wat mensen niet weten wie Frederik Peltzer was, onthullen we een gedenkplaatje aan de woning van de verzetsstrijder", zeggen buurtbewoners Koen Steenmans en Paul Van den Cloot.

"Buurvrouw Hannelore Vermassen merkte op dat we dit jaar een jubileum zouden vieren. En vermits vele mensen, zelfs bewoners van onze straat, regelmatig de vraag stellen wie Frederik Peltzer was, vonden we het logisch om dit jaar tijdens de negende editie van ons straatfeest aandacht te schenken aan deze verzetsstrijder. In 1948 kreeg de straat haar huidige naam, naar de verzetsstrijder die 5 jaar eerder in zijn woning in diezelfde straat door de Duitse bezetter opgepakt en daarna geëxecuteerd werd", vertellen buurtbewoners Koen Steenmans en Paul Van den Cloot.





Herdenkingsplaatje

Bewoners zullen een herdenkingsplaatje voor Frederik Peltzer onthullen aan het huis waar hij destijds woonde. Zo komen mensen die door de straat wandelen te weten waar de straatnaam vandaan komt. En er wordt uiteraard gefeest. Hannelore Vermassen en Jo Docx pakken zelfs rond 15 uur uit met een zoekspel voor jong en oud rond de figuur Frederik Peltzer. Gebeurtenissen van de voorbije tientallen jaren en gekende figuren van vroeger en nu zullen zeker de revue passeren. Ook niet-bewoners kunnen meespelen.





Autovrij

Iedereen maakt kans op de mooie hoofdprijs '1 jaar gratis Frederik Peltzerstraat'. Met deze prijs kan je het komende jaar elke maand bij een andere handelaar in onze straat terecht voor een leuke prijs. Koen en Paul zijn al die handelaars erg dankbaar voor hun enthousiasme toen ze hen de vraag stelden of ze hieraan wilden meewerken. Verder is de straat autovrij en kan je genieten van een lekker drankje. Op de middag is er een straatbuffet verzorgd door de buren van restaurant Barvest. De kinderen kozen zelf voor een reuzegroot opblaasbaar hindernissenparcours en een springkasteel voor de kleinsten. Rond 18 uur treedt de covergroep 'Timeless' op. Het straatfeest is voor iedereen toegankelijk. Enkel voor het middagbuffet moet je vooraf inschrijven. Dat kan in de apotheek van de Frederik Peltzerstraat.