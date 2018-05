Straat afgesloten na gaslek 11 mei 2018

02u37 0

De Benedenlaan is even afgesloten geweest wegens een gaslek. Het lek was ontstaan bij graafwerken voor de aanleg van een oprit. Het ging om een lagedrukleiding. Nutsmaatschappij Eandis moest ter plaatse komen om de gasleiding te herstellen. Er moesten geen evacuaties worden uitgevoerd.