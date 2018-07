Sterkste man en vrouw van Lier bekend 16 juli 2018

02u31 0

Tijdens de driedaagse Pallieterfeesten zijn Emiel Flebus en Sofie Vervliet uit de bus gekomen als de sterkste man en vrouw van Lier.





"Wat we daarvoor moesten doen? Onder meer zware tractorbanden omgooien en boomstammen rollen", lacht het duo. Sofie liet niets aan het toeval over en oefende de avond ervoor al op de rollen voor het stukje koers.





"Ik heb ook wat pinten gedronken om een beetje moed te kweken. 't Was heel plezant en niet onbelangrijk: we houden er een fles wijn en beker aan over", zegt de sterkste vrouw van Lier nog. Zaterdag en zondag vonden er nog optredens en animatie plaats en werd het Liers kampioenschap Kubb betwist. (WAE)