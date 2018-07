Stelende vrouw verzint overval bij bakker en crèche 03 juli 2018

Een jonge vrouw uit Lier heeft tien maanden cel gekregen. Ze stond terecht voor het ensceneren van twee overvallen. Alles kwam aan het licht in 2016. De vrouw werkte toen in een bakkerij en meldde het slachtoffer te zijn geworden van een overval. "Onderzoek bracht geen verdachten naar boven, bovendien vertoonden haar verklaringen heel wat tegenstrijdigheden. Ze werd een tweede keer verhoord en brak. Hierop gaf ze alles toe te hebben verzonnen", zei openbaar aanklaagster vorige maand. "Verder onderzoek bracht een tweede 'overval' aan het licht. Deze keer bij een kinderdagverblijf." De vrouw zelf kwam niet naar de zitting en werd gisteren bij verstek veroordeeld. Ze moet ook nog een geldboete van 600 euro betalen. Aan de burgerlijke partijen werd een totaal bedrag van 177 euro toegekend. Of er beroep zal worden aangetekend tegen het vonnis van rechter Suzy Vanhoonacker, is nog niet geweten.