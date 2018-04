Steden willen private huurmarkt in kaart brengen 16 april 2018

02u31 1

Mechelen en Lier maken sinds dit jaar deel uit van de interlokale vereniging 'IGS versterkt wonen in Mechelen en Lier'. Door de samenwerking willen beide steden de woonkwaliteit verhogen. Het project krijgt hiervoor voor het werkingsjaar 2018 144.000 euro subsidies vanuit de Vlaamse overheid. Mechelen en Lier moeten in ruil enkele actiepunten uitvoeren, waaronder de opdracht om de lokale huurmarkt in kaart te brengen. "Dit maakt dat beleidsvoorstellen in de toekomst op dit domein, meer gericht kunnen gebeuren en dus efficiënter", geeft schepen van Wonen in Mechelen Greet Geypen (Open Vld) aan. Om de registratie van huurwoningen te vereenvoudigen ontwikkelden de IT-programmamakers van bevolkingspakketten, de nodige toepassingen om de huurwoningen eenvoudig te registeren via het bevolkingspakket. Nadien is het mogelijk om van deze gegevens rapporten te maken. (AVH)