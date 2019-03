Staking Van Hool gaat week vier in: bonden blokkeren poorten voor leveranciers Kristof De Cnodder

04 maart 2019

19u36 0

De staking bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt gaat morgen de vierde week in. Een oplossing voor de sociale onvrede lijkt nog niet meteen in zicht. Vandaag blokkeerden de vakbonden zelfs de toegangspoorten voor de leveranciers van het bedrijf.

Bonden en personeel vragen “een substantiële loonsverhoging” voor iedereen. Enkele weken geleden raakte bekend dat de directie van Van Hool een opslag had toegezegd aan de dienst na verkoop, maar niet aan andere afdelingen. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij een groot deel van de 3 500 werknemers. Sinds 12 februari zijn er syndicale acties. Nadat Van Hool een paar dagen nagenoeg volledig stil lag, werd er overgeschakeld op ‘alternerende stakingen’, waarbij telkens een paar afdelingen afwisselend het werk neerleggen.

Om de druk op de directie verder op te voeren, blokkeerden de stakers vandaag de poorten voor toeleveranciers. Ook afgewerkte bussen konden het bedrijfsterrein niet verlaten. Werkwilligen werden wel toegelaten. Bij Van Hool betreurt men deze actie omdat ze “niet bijdraagt tot een serene onderhandelingssfeer”.