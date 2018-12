Staking bij Van Hool na sanctie voor zes personeelsleden Kristof De Cnodder

21 december 2018

14u30

Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt wordt er vandaag gestaakt. Het gemeenschappelijk vakbondsfront in het bedrijf neemt het niet dat vijf personeelsleden een sanctie kregen nadat ze te lang zouden hebben overlegd met een syndicaal afgevaardigde. Deze laatste kreeg trouwens ook een straf. De directie van Van Hool blijft achter de beslissing staan.

Terwijl vorige vrijdag – tijdens de nationale stakingsdag – bij Van Hool gewoon werd gewerkt, besloot een belangrijk deel van de werknemers vandaag wél te staken. Volgens de vakbonden legde zowat 95 procent van de 3 500 personeelsleden het werk neer, al liggen die cijfers volgens de directie een stuk lager.

“De nationale stakingsdag vormt onrechtstreeks de aanleiding voor deze actie”, legt vakbondssecretaris Hans Van Eerdewegh van ABVV Metaal uit. “Maandag vroegen vijf werknemers aan een afgevaardigde waarom wij vrijdag niet hadden gestaakt. De afgevaardigde in kwestie deed zijn uitleg, maar blijkbaar duurde dat volgens de directie te lang. Het gevolg was dat de zes betrokkenen een waarschuwing kregen en een kwartier loonverlies moesten slikken. We vinden het een basisrecht dat de mensen syndicale informatie kunnen ontvangen. Onze vraag om de sanctie in te trekken werd echter genegeerd. Daarop besloten we nu te staken.”

Van Eerdewegh benadrukt dat het contact tussen bonden en directie de afgelopen drie jaar sterk is verbeterd, maar volgens hem blijft er wel een probleem met de ‘tussenbazen’. “Verschillende onder hen gaan vaak weinig respectvol om het personeel. Daar moet de komende tijd eens een hartig woordje over worden gepraat”, stelt de ABVV’er.

Bij Van Hool is men vanzelfsprekend ‘not amused’. “Het overleg waarrond alles draait duurde van 6 uur tot 7.30 uur. Dat vinden wij overdreven lang”, reageert woordvoerder Dirk Snauwaert van Van Hool. “De ploegbaas maande betrokkenen enkele keren aan om te beginnen met werken, maar daar werd niet meteen gevolg aan gegeven. Bovendien was het voor sommigen in de groep niet de eerste keer dat ze iets dergelijks deden. Als signaal volgde een sanctie, iets waar we trouwens nog steeds achter staan.”

Door een dag niet te draaien lijdt Van Hool grote financiële schade, al kan of wil Dirk Snauwaert daar geen exact bedrag op plakken. “Op een normale dag rijden hier vijftien tot twintig opleggers voor vrachtwagens buiten en twee tot vijf autobussen. Die productie haal je dus nooit meer in. Heel jammer, want op een markt waar je moet vechten voor elke bestelling is een snelle levertermijn een groot pluspunt naar je klanten toe.”

Vanaf morgen is de fabriek van Van Hool sowieso dicht voor de kerstperiode. Op 2 januari start de productie in principe opnieuw op. Dirk Snauwaert hoopt dat de situatie tegen dan bekoeld is, al laat Hans Van Eerdewegh dus verstaan dat voor de bonden de kous niet af is.