Staking bij Bpost? Dan post begrafenisondernemer rouwbrieven gewoon zelf Kristof De Cnodder

07 november 2018

17u13 68 Lier De staking in de sorteercentra van Bpost heeft ook zijn gevolgen voor… de uitvaartsector. Omdat het versturen van rouwbrieven niet op zich kan laten wachten, bedeelt begrafenisondernemer Bosmans die brieven dezer dagen zelf. “Gisteren reed ik drie uur rond om alles te posten”, zegt de zaakvoerder.

Uitvaartverzorging Bosmans heeft filialen aan de Kesselsesteenweg in Lier en in de Dorpsstraat in Berlaar. Bij Bosmans verzorgt men bij een overlijden ook de rouwcorrespondentie, maar dat is deze week dus een groot probleem.

“Toen we gisterennamiddag een stapel rouwbrieven op de post wilden doen, zei men dat we er rekening mee moesten houden dat het dagen kon duren vooraleer ze op hun bestemming geraakten”, opent Mario De Meutter, die samen met Sandra Op De Beeck zaakvoerder is bij Bosmans.

“Door de aangekondigde staking in de postsorteercentra dreigde de bedeling van de rouwbrieven in de soep te draaien. En als er nu één soort brief absoluut tijdig de bestemmeling moet bereiken dan is het wel een rouwbrief. Het zou zonde zijn als mensen pas een uitnodiging ontvangen voor een uitvaart als de dienst al achter de rug is.”

En dus stak Mario De Meutter gisteravond laat zelf de handen uit de mouwen.

“Ik heb zo’n 110 brieven rondgedragen in de regio Lier/Kessel/Nijlen/Berlaar”, vertelt Mario. “Alles bij mekaar ben ik daar een uur of drie mee bezig geweest. Ik heb wel een gps in mijn auto, maar het was vaak zoeken naar het juiste huisnummer. Zeker in het donker is dat niet evident. Ik kan me inbeelden dat een postbode de nummering op zijn ronde uit het blote hoofd kent, maar bij mij was dat dus niet het geval.”

Indien nodig zal Mario de komende dagen opnieuw voor postbode spelen. “De nabestaanden appreciëren die inspanning ten zeerste. Tegenwoordig bestaan er natuurlijk digitale rouwberichten, maar de meeste mensen willen toch ook graag een klassieke brief versturen. Vandaar dat ik het als mijn plicht beschouw om in een dergelijk noodgeval zelf op pad te gaan. Al had ik ook een familie die me zei dat ze me geen extra werk wou bezorgen en dat ze zelf zou instaan voor het rondbrengen van de brieven.”

Om alles een beetje werkbaar te houden beperkt Mario zich met zijn postbedeling wel tot de regio Lier. Naar ‘verre’ bestemmingen rijden zou al te tijdrovend zijn. “In dergelijk geval adviseer ik de nabestaanden om de geadresseerde telefonisch op de hoogte te brengen”, besluit Mario. Overigens wil men zich bij Uitvaartverzorging Bosmans niet uitspreken over de poststaking an sich. “Dat is een interne kwestie bij Bpost, waar hij ons niet mee te bemoeien hebben. Wat de reden voor de staking ook is: wij willen gewoon zorgen dat de ongemakken voor onze klanten beperkt blijven.”