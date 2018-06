Stadspark krijgt fontein met LED-verlichting 08 juni 2018

Deze week wordt in de vijver van het stadspark een fontein geïnstalleerd. Na een gunstige proefperiode in april op de Nete aan de Vismarkt besliste het schepencollege om een 'Otterbinepomp', een drijvende fontein, aan te kopen. Dit pompsysteem introduceert zuurstof in het water. Dat voorkomt algen, onkruid en vieze geuren. Meer zuurstof in het water stimuleert bovendien de activiteit van de bacteriën die het slib reduceren.





LED-verlichting

De pomp die geïnstalleerd wordt is een groter model dan tijdens de proefperiode op de Nete en heeft ook warme witte LED-verlichting. De fontein heeft een maximum sproeihoogte van 2 meter, een maximum sproeidiameter van 4 meter en is makkelijk manoeuvreerbaar. De kostprijs voor aankoop van de pomp bedraagt 6.031,12 euro incl. BTW. De plaatsing is voorzien voor woensdag en donderdag.





