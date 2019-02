Stadsmuseum heeft start niet gemist Bijna zesduizend bezoekers in eerste drie maanden Kristof De Cnodder

05 februari 2019

20u09 0

Het Lierse stadsmuseum - dat in oktober vorig jaar ontstond uit een fusie van het museum Wuyts-Van Campen en het Timmermans-Opsomermuseum - heeft zijn start niet gemist. In de eerste drie maanden kwamen er al bijna zesduizend bezoekers langs.

“Ongelooflijke cijfers”, glundert schepen van Musea Rik Verwaest (N-VA). “Ter vergelijking: Timmermans-Opsomer lokte in heel 2017 niet meer dan tweeduizend bezoekers. Het is mooi om te zien dat de mensen hun weg hebben gevonden.” “We ontvangen bezoekers van alle leeftijden en achtergronden”, vult Jantiene Mees van het Stadsmuseum aan. “Het gaat vooral om Lierenaars of mensen uit de directe omgeving.”

“De uitdaging is om het volk ook in de toekomst te laten terugkeren”, gaat schepen Verwaest verder. “Eén manier waarop we dat willen doen is door educatieve projecten te koppelen aan het museum. Zo gaat het aantrekkelijker worden voor scholen.” Verder wil men inzetten op tijdelijke exposities. Later dit jaar is er bijvoorbeeld een tentoonstelling voorzien over de wederopbouw van Lier na de Eerste Wereldoorlog.

Het Lierse Stadsmuseum is gelegen aan de Florent Van Cauwenberghstraat 14. Van dinsdag tot en met zondag is het geopend van 10 tot 17 uur. Maandag is de sluitingsdag. De toegangsprijs voor niet-Lierenaars bedraagt vier euro, inwoners van Lier mogen gratis binnen.