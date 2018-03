Stadsgidsen pakken uit met Passiewandelingen 22 maart 2018

Om je helemaal in de sfeer van het massaspektakel De Passie te brengen, pakken de Lierse stadsgidsen uit met Passiewandelingen. 'De Passie' vindt komende zaterdag plaats op de Grote Markt in Lier. "We starten de wandelingen in het prachtige Rococo-stadhuis en wandelen naar de Sint-Gummaruskerk met zijn prachtig interieur waar de oudste kopie van de Lijkwade van Turijn bewaard wordt. De Gidsen Toerisme Pastoraal hebben zelfs een wandeling gemaakt over Het Laatste Avondmaal. Verder trekken we naar het Begijnhof, Unesco Werelderfgoed en de Lierse kantkringen", leggen de stadsgidsen Jacques Maes en Dirk Luyten uit. De Passiewandelingen zijn gratis en vertrekken om 10, 11, 12, 14, 15 en 16 uur aan het stadhuis. Inschrijven is verplicht aan de balie van Toerisme op de Grote Markt of via e-mail: info@visitlier.be. (WAE)