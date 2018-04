Stadsbibliotheek viert 'Féest' 20 april 2018

02u56 0

Stadsbibliotheek De Fé viert feest. Om het signaal te geven dat bibs belangrijk zijn en blijven, doet ze mee aan de campagne van de VVBAD (Vlaamse Beroepsvereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie). "Ondanks de digitalisering blijft ze haar rol met glans vervullen", zegt burgemeester Frank Boogaerts (N-VA).





Om het belang van een sterke bib kracht bij te zetten ondertekende het schepencollege het Bibliotheekcharter. En daarna was er tijd voor een wafelenbak, muziek, een workshop en werd de bibwedstrijd gelanceerd.





Vanaf 1 juli kan je ook instappen in 'Boekstart'. "Daarbij kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken genieten. Kinderen aan wie als baby al werd voorgelezen, zijn later beter in taal. Dat tonen studies aan", zegt OCMW-voorzitter Marleen Vanderpoorten (Open Vld). (WAE)