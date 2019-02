Stadion Lierse wordt uitvalsbasis voor cowerkers Kristof De Cnodder

01 februari 2019

17u23 0 Lier In het stadion van voetbalclub Lierse Kempenzonen opende vandaag ‘coworking space’ Oboelo de deuren. Initiatiefneemster Anneleen Goedemé heeft er een kantoorruimte ingericht waar mensen van verschillende (kleinere) ondernemingen samen kunnen werken.

De Lierse Anneleen Goedemé - die in een vorig leven nog kinesiste was en diensthoofd in een rusthuis - broedde al een jaartje op plannen om een coworking space uit de grond te stampen. “Mijn man is zelfstandig ICT’er en ik merkte dat hij thuis niet altijd goed kon werken omdat daar te veel afleiding is”, opent Anneleen. “Ik hoorde dat meer thuiswerkers daar last van hebben. En dus ging ik er van uit dat er in Lier wel nood was aan een plaats waar thuiswerkers een paar dagen of uren per week ongestoord hun ding kunnen doen.”

Het concept Oboelo (een verwijzing naar het Franse ‘Au Boulot’, ofwel ‘Aan het werk’) was meteen geboren. “De zoektocht naar een geschikte locatie leidde men naar het Vanderpoortenstadion", gaat Anneleen Goedemé verder. “Voetbalclub Lierse had in het stadion veel lege ruimtes die men nuttiger wil gaan gebruiken. Ik huur nu een stukje van Lierses stadion en richtte het in als coworking kantoor. Ik heb 21 bureauplaatsen en drie vergaderzalen die ik op mijn beurt kan doorverhuren. Geïnteresseerden kunnen een abonnement nemen, maar eenmalige gebruikers kunnen hier even goed een tijdelijk stekje reserveren. Dat is mogelijk vanaf 25 euro voor een halve dag.”

Oboelo biedt naast zaken als supersnelle wifi en ergonomisch kantoormeubilair ook gratis fruit én een pingpongzaaltje aan zijn gebruikers aan. “Wie tussendoor even wil ontspannen kan een partijtje tafeltennis gaan spelen”, lacht Anneleen Goedemé. “En omdat ik zelf erg bezig ben met gezondheid mocht ook het fruit niet ontbreken.” Meer praktische informatie en toelichting bij de tarieven is terug te vinden op de website www.oboelo.be.

Eerder huurden al twee externe firma’s een vast kantoor in het stadion van Lierse. Binnenkort opent er trouwens ook een fitnesszaak de deuren.

