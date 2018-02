Stadhuis wordt sfeervol verlicht 19 februari 2018

Vanaf nu tot midden maart wordt het stadhuis op de Grote Markt van Lier verlicht. "Het gaat om een proefproject waarbij de stad de toelating geeft aan de firma DRIX om een tijdelijke projector te plaatsen op de Grote Markt ter hoogte van de fontein langs de zijde van Florent Van Cauwenberghstraat", zegt cultuurschepen Ivo Andries (Open Vld). De projector bevindt zich op een hoogte van vier meter. "De firma organiseert de projectie gratis als proefproject. De stad voorziet de nodige elektriciteitsaansluiting en betaalt het verbruik. Nadien volgt een evaluatie van het project om te bekijken of het in de toekomst herhaald kan worden", zegt schepen Andries. De lichtprojectie is te zien elke avond van 18.30 uur tot middernacht en 's morgens van 6 tot 7.30 uur. (WAE)