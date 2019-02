Stad zoekt inburgeringscoaches Kristof De Cnodder

27 februari 2019

Het Lierse stadsbestuur is op zoek naar nieuwe inburgeringscoaches voor het project ‘Samen Inburgeren in Lier’. De voorbije zes jaar bleek dit initiatief een groot succes. Meer dan 150 inwijkelingen uit tal van verschillende landen werden tijdens hun inburgeringsproces begeleid door zo’n 120 mensen die al langer in Lier wonen. Daar vloeiden tal van blijvende vriendschappen uit voort.

“We zijn trots op dit project”, vertelt bevoegd schepen Annemie Goris (N-VA). “Het zorgt er voor dat mensen buiten de schoolmuren verder werken aan de kennis van het Nederlands en een netwerk opbouwen in Lier. Ook voor de coaches is het een boeiend avontuur.”

“Zonder coaches geen project”, gaat Annemie Goris verder. “We zoeken daarom nieuwe vrijwilligers die bereid zijn om gedurende zes maanden geregeld samen op pad te gaan met een nieuwe Lierenaar. Je kan ook meedoen als koppel of als gezin. Ik doe een warme oproep aan onze inwoners om zich kandidaat te stellen.” Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar integratie@lier.be